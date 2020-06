Brésil

Greenpeace dénonce une hausse de l’orpaillage en Amazonie

Entre janvier et avril, Greenpeace a observé une hausse de plus de 80% du déboisement en Amazonie pour l’installation de mines illégales.

En se fondant sur les données recueillies par satellite par l’Institut national de recherches spatiales (INPE), l’ONG de défense de l’environnement affirme dans un communiqué qu’entre janvier et avril 879,8 hectares ont été déboisés dans des aires de conservation pour l’installation de mines illégales, soit 80,62% de plus que l’an dernier durant la même période.

Dans les réserves indigènes, la déforestation à des fins d’orpaillage au cours du premier tiers de l’année concerne 434,9 hectares. Cela représente 13,44% de plus qu’au début 2019.

Illégal

Selon Greenpeace, 72% de l’orpaillage au Brésil entre janvier et avril s’est déroulé dans des réserves indigènes, bien que ce soit formellement interdit, et dans des zones protégées, où l’extraction de métaux et minerais est très encadrée.