Climat : Greenpeace et le WWF demandent des mesures contraignantes

Les deux organisations avancent que les mesures pour inciter les établissements financiers à réduire leurs émissions sur une base volontaire ne suffisent plus.

Les résultats du test de compatibilité montrent que les banques et les assurances continuent d’alimenter le réchauffement climatique, a réagi Greenpeace dans un communiqué. (image d’illustration)

Le secteur financier suisse alimente la crise climatique, dénoncent Greenpeace et le WWF lundi après la publication des résultats du test de compatibilité climatique PACTA. Les deux organisations demandent des mesures politiques pour contraindre les établissements financiers à des investissements durables.

Les résultats du test de compatibilité montrent que les banques et les assurances continuent d’alimenter le réchauffement climatique, a réagi Greenpeace dans un communiqué. Les inciter à réduire leurs émissions sur une base volontaire ne suffit plus.

Il est inacceptable que les banques, les assurances, les caisses de pensions et les gestionnaires d’actifs ne prennent pas leur responsabilité, renchérit le WWF. Des mesures politiques doivent être prises au plus vite pour contraindre le secteur financier à rendre ses investissements plus respectueux du climat, estiment les deux organisations.