Allemagne : Greenpeace exige l’interdiction du plastique dans les cosmétiques

Trois quarts des produits des principales marques de maquillage contiennent des substances plastiques, a établi une étude outre-Rhin de l’ONG de défense de l’environnement.

Greenpeace s’inquiète que les produits entrant en contact avec les parties sensibles du corps, comme les yeux et les lèvres, contiennent le plus souvent du plastique. «Ces substances peuvent ainsi être inhalées ou avalées par les consommateurs», avertit Greenpeace. Dans le détail, les plus fortes concentrations ont été trouvées dans le maquillage pour les yeux, le gloss et le rouge à lèvres.