Greenpeace impute la mort de tonnes de poissons aux mines en Pologne

Pollution : Greenpeace impute la mort de milliers de poissons à des mines polonaises

Après une pollution et l’éclosion d’algues toxiques dans le fleuve Oder, coulant entre la Pologne et l’Allemagne, en juillet 2022, des dizaines de milliers de poissons morts avaient été repêchés.

Greenpeace a accusé, jeudi, les groupes miniers polonais d’avoir pollué le fleuve Oder, à la frontière avec l’Allemagne, entraînant, l’été dernier, l’apparition d’une algue toxique et tuant des centaines de tonnes de poissons. Des rapports allemand et polonais, publiés en septembre, relevaient une augmentation soudaine de la salinité qui, associée à de hautes températures et des faibles débits d’eau, aurait entraîné la prolifération de l’algue toxique prymnesium parvum.