Greenpeace: La surpêche s’aggrave, le traité sur la haute mer est urgent

«Énorme problème»

Sanctuaires marins

Face à cette situation, utiliser le traité pour créer des sanctuaires marins en haute mer est crucial, a rappelé face à la presse Samantha Murray, spécialiste de la biodiversité marine à l’Université de San Diego. «La biomasse est jusqu’à 670% plus importante à l’intérieur des réserves marines hautement protégées», a-t-elle résumé. «Lorsque nous laissons l’océan tranquille et que nous le laissons se débrouiller, nous obtenons des écosystèmes plus complexes qui peuvent être plus résistants.»