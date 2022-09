Royaume-Uni : Greenpeace largue des blocs de pierre dans la Manche

Les blocs pèsent entre 500 et 1400 kilos.

Greenpeace a largué 18 énormes blocs de pierre dans la Manche pour empêcher la pêche industrielle «destructrice» en mer dans une zone protégée du sud-ouest de l’Angleterre, a annoncé vendredi le groupe de défense de l’environnement. Selon Greenpeace, cette action va rendre impossible la pêche au chalut de fond, ces énormes filets qui abîment les fonds marins et tuent des espèces non ciblées. Des roches calcaires pesant entre 500 et 1400 kilos ont été larguées jeudi dans la «South West Deeps (East) Conservation Zone», une zone marine protégée au large de la pointe sud-ouest de l’Angleterre.