La finance lave plus vert : Greenpeace manifeste contre le «greenwashing»

Greenpeace a distribué ce jeudi matin des tracts dans plusieurs banques de la Paradeplatz de Zurich. But de l’opération: combattre le «greenwashing» que pratiquent certaines institutions financières selon l’ONG.

UBS et le Credit Suisse ont reçu une drôle de visite ce matin. Des militants sont venus distribuer des tracts et manifester contre le «greenwashing», pratiqué selon eux par la place financière suisse. Entendre par là le fait d’utiliser de manière trompeuse l’écologie comme outil marketing.

Greenpeace entend par là mettre en lumière l’inefficacité «des produits d’investissement présentés comme "durables"» proposés par certaines banques, indique le communiqué de l’ONG. Le but de cette opération était également de rappeler le rôle que joue la place financière suisse dans le réchauffement climatique et le fait qu’une majorité de la population helvétique attend de celle-ci un comportement plus respectueux pour l’environnement, toujours selon le communiqué de Greenpeace.