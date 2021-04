La Tour-de-Peilz (VD) : Greenpeace projette ses slogans sur la façade de Nestlé

L’organisation écologiste a dénoncé mercredi soir l’usage excessif du plastique par la multinationale qui tient son assemblée générale ce jeudi.

Nestlé présentera ce jeudi 15 avril ses chiffres annuels à ses actionnaires lors de son assemblée générale. Selon Greeenpeace ces résultats sont réalisés au détriment de l’environnement et du climat. Malgré les nombreuses annonces ces derniers mois, le bilan de Nestlé sur sa gestion du plastique reste désastreux, dénonce l’organisation écologiste: 1’300’000 tonnes d’emballages plastiques à usage unique ont été utilisées par le groupe en 2020. Le mouvement Break Free From Plastic a d’ailleurs identifié en décembre dernier la multinationale comme étant dans le trio de tête des plus gros pollueurs de plastique au monde pour la troisième année consécutive.

Assemblée générale en ligne

«Stop Single Use, go Reuse» (»Fini l’usage unique, misez sur le réutilisable»), «Nestlé, stop feeding the world with plastic» («Nestlé, arrête de nourrir le monde avec du plastique») sont quelques-uns des messages qui ont illuminé le mur du bâtiment.