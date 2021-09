Suisse : Greenpeace remet une pétition contre «un conte de fée»

L’ONG pour la défense de l’environnement veut lutter contre le système de promotion des ventes pour les produits issus de l’élevage. Selon elle, la Suisse importe trop de fourrage.

À l’heure actuelle, plus de la moitié des fourrages concentrés utilisés en Suisse sont importés. Ces importations ont un double impact sur le climat et la biodiversité: dans les pays producteurs (notamment le Brésil), des terres sont prises sur la nature pour les produire de façon intensive ce qui est nocif pour les sols, le climat et la biodiversité.

Impact climatique

En Suisse, l’importation de ces fourrages permet de garder plus d’animaux dans les élevages que le nombre qui pourrait être nourri uniquement avec le fourrage disponible en Suisse. Cela entraîne une sur-fertilisation d’écosystèmes précieux avec de l’ammoniac, mais aussi des émissions de méthane et de protoxyde d’azote, des gaz à effet de serre, dont les impacts sur le climat sont beaucoup plus dévastateurs que celui du CO2. Un bilan auquel il faut ajouter l’exportation annuelle de 25’000 tonnes de purin dans les pays voisins.



Selon son communiqué, Greenpeace Suisse s’engage depuis des années en faveur d’une réforme du secteur agro-alimentaire et d’une réduction de la consommation et de la production de produits animaux. À l’échelle mondiale, l’impact climatique de l’élevage est comparable à celui des transports. L’élevage est aussi le principal vecteur de la déforestation dans le monde, ce qui a des effets dévastateurs sur le climat, mais aussi sur la biodiversité.