Coronavirus

Greenpeace Suisse recommande l’utilisation des masques en tissu

Les masques réutilisables offrent une protection suffisante selon l’ONG. L’infection étant beaucoup plus faible, il n’est pas nécessaire d’utiliser des masques et des gants à usage unique hors des hôpitaux.

Éviter une nouvelle pénurie et réduire la pollution, tels sont les avantages des masques en tissu selon Greenpeace Suisse (ici, lors de la manifestation contre l’industrie financière du 15 juillet 2020).

L’usage de masques réutilisables permettrait aussi d’éviter une nouvelle pénurie et de réduire la pollution. Greenpeace Suisse cite une étude publiée dans la revue «Environmental and Science Technology» selon laquelle environ 129 milliards de masques et 65 milliards de gants sont utilisés chaque mois durant la pandémie.