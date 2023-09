Lausanne / Zurich: Des milliers de faux «20 minutes» distribués dans les caissettes 

Une édition intitulée «22 octobre» à la mise en page extrêmement semblable à celle de 20 minutes s’est glissée dans les caissettes de Lausanne et de Zurich mardi matin. La publication a été tirée en allemand et en français à 420’000 exemplaires, dont 30’000 ont été déposés illégalement dans les caissettes à journaux des deux villes. Les exemplaires restants seront envoyés directement aux ménages par voie postale selon un communiqué envoyé par les activites de Greenpeace.

20 minutes condamne fermement cette action : «Nos lecteurs ont été délibérément trompés et manipulés. Nous sommes politiquement neutres et indépendants sur le plan journalistique», déclare le CEO Bernhard Brechbühl. Le droit des marques a été violé par l'utilisation du logo ainsi modifié ainsi que de la maquette. En outre, le réseau de distribution a été utilisé de manière abusive.

Les faux journaux seront retirés des boîtes et détruits le plus rapidement possible. De son côté, 20 minutes va entreprendre une action en justice contre les activistes. Le service juridique à d’ores et déjà demandé des mesures provisionnelles pour empêcher l'envoi du tous-ménages.