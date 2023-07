Militantisme: Greenpeace déverse une tonne d’algues devant une préfecture

Dépôt de plainte

L’action, commencée dès 6h30, s’est terminée vers 11h30, sans incident, ni interpellation, selon un correspondant de l’AFP. Les algues vertes ont été ramassées dans la matinée par les agents de la voirie. «L’objectif, c’était de dénoncer la responsabilité de l’État et des préfectures dans la prolifération des algues vertes, qui sont directement liées à l’essor des fermes-usines», a déclaré à l’AFP Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne Agriculture à Greenpeace, citée dans un communiqué. «On demande un gel de la construction des fermes-usines et un moratoire sur l’extension des fermes-usines existantes.»

Dénonciation des fermes-usines

Greenpeace avait notamment affiché, sur une porte de la préfecture, une carte des quelque 3’000 «fermes-usines» en France (sur 145’000 exploitations spécialisées dans l’élevage), principalement de volailles et de porcs. Selon un communiqué de l’association de défense de l’environnement, «près d’une ferme-usine sur deux est située en Bretagne et plus de 25 millions d’animaux peuvent être enfermés dans les 445 fermes-usines que compte le Finistère». Présentes en mer à l’état naturel, les algues vertes prolifèrent dans les baies bretonnes, où elles sont nourries par des apports de lisier épandu par les agriculteurs dans les champs, et dont les excédents sont acheminés par les fleuves côtiers. Ces ulves, sans risque quand elles sont fraîches, émettent en se décomposant un gaz potentiellement mortel, l’hydrogène sulfuré (H2S).