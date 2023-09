Greenwashing: La FIFA attaquée pour son mondial soi-disant «neutre en carbone»

L’association Avocat-e-s pour le climat et l’Alliance Climatique Suisse se sont unies mercredi pour exiger des autorités fédérales qu’elles condamnent publiquement le comportement de la FIFA et envisagent le dépôt d’une plainte pénale. En cause, les déclarations selon lesquelles la Coupe du monde 2022 serait «neutre en carbone». Une affirmation qui avait suscité des plaintes pour concurrence déloyale auprès de la Commission suisse pour la Loyauté, institution chargée d’évaluer si les messages commerciaux sont conformes aux lois.