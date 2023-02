Investissements verts : Greenwashing: une ONG demande une enquête sur Shell

L’ONG britannique Global Witness a demandé mercredi à l’autorité américaine des marchés boursiers (SEC) d’enquêter sur Shell, estimant que l’entreprise avait induit en erreur les autorités et les investisseurs en incluant le gaz dans ses investissements, dans les énergies plus propres.

Le géant britannique des hydrocarbures affirme avoir consacré 12% de ses dépenses d’investissement en 2021 aux «énergies renouvelables et solutions énergétiques», soit 2,4 milliards de dollars, explique Global Witness dans sa plainte. Mais «seulement 288 millions de dollars ont été consacrés à la production d’énergie éolienne et solaire», affirme l’ONG.

«Cela signifie que seulement 1,5% des dépenses totales d’investissement de Shell, au cours de l’année la plus récente pour laquelle il existe des registres complets, ont été consacrées» aux énergies renouvelables, et non 12%, conclut Global Witness. Shell semble aussi intégrer dans la catégorie «Énergies renouvelables et solutions énergétiques» tout ou partie de ses dépenses dans l’hydrogène ou la capture et le stockage de carbone, soit des activités liées aux énergies fossiles, affirme l’ONG.