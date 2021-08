Marseille (F) : Greg Yega agressé par des cambrioleurs

Le candidat de téléréalité et a été braqué chez lui par deux hommes armés qui lui ont volé des biens. Il est sous le choc.

Coup dur pour Greg Yega. Alors qu’il se trouvait tranquillement dans sa maison à Marseille, avec sa copine, Mélanie ORL, le candidat de téléréalité révélé dans « Les Marseillais » a été victime d’une agression, samedi matin 28 août 2021, selon Actu17 . Deux hommes cagoulés et armés, qui se sont introduits chez lui par une fenêtre laissée ouverte, l’ont violenté et menacé. «Ils l’ont braqué avec un pistolet, lui ont donné des gifles et des coups de poing», révèle le site français. Les malfrats sont repartis avec deux montres Rolex et une somme d’argent dont le montant reste encore indéterminé. Alertée, la police mène l’enquête.

Cependant, malgré cette épreuve traumatisante, le Marseillais de 27 ans a tenu à relativiser la situation et a rassuré ses fans. «Vous me connaissez aussi et vous savez que j’essaie de masquer cet état par l’humour et la joie de vivre. On a eu très peur! Et à la fois je me dis qu’on a eu de la chance car ça aurait pu être pire! Avoir une arme pointée sur soi, je ne l’oublierai jamais! Mais nous sommes là, nous allons bien et ce n’est que du matériel.»