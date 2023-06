Saut à skis: Gregor Deschwanden arrache le bronze européen

L'Autrichien Tschofenig, quadruple champion du monde chez les juniors en 2021 et 2022 (il a réussi le triplé sur ce même tremplin l'hiver passé, en individuel, par équipes et par équipes mixtes), a réalisé des bonds à 104 et 104,5 mètres dans des conditions de vent compliquées. Jan Hoerl (24 ans), a quant à lui posé ses lattes à 101 et 104,5 mètres.