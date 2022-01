Hockey sur glace - Grégory Hofmann suspendu par Columbus après la naissance de son fils

Gregory Hofmann a marqué 2 buts et délivré 5 assists en 24 apparitions

Naissance de son fils

Selon « The Columbus Dispatch » , qui cite l'agent de l'attaquant de 29 ans , il est « rentré chez lui pour la naissance de son premier enfant et a décidé de rester en Suisse » . A cause de cette suspension, Hofmann, qui avait signé un contrat valable une année, sera privé de salaire. A moins qu'un accord à l'amiable ne soit trouvé.