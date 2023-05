Les intempéries en Suisse: Grêle au Jura, foudre au Tessin et Schwytz sous l’eau

Les carrosseries cabossées par des grêlons font partie des dégâts les plus enregistrés par AXA. L’assurance a publié ce mercredi un état des lieux des intempéries par région en Suisse. Ces vingt dernières années, les cantons du Jura, du Tessin et de Neuchâtel ont particulièrement été touchés par la grêle. Suivent Nidwald, Lucerne, Obwald, Schwytz, Fribourg et Berne.

Près de la moitié des sinistres causés par la grêle déclarés à AXA se sont produits dans ces neuf cantons. «Ce sont surtout les fortes tempêtes de grêle s’abattant sur de nombreux véhicules pendant un court laps de temps qui peuvent sensiblement alourdir le bilan», explique Patrick Villiger d’AXA dans un communiqué. Ces épisodes sont plus rares dans les cantons de Schaffhouse, de Genève, des Grisons, de Glaris, du Valais et de Thurgovie.

Le Tessin, zone propice à la foudre

Ces dix dernières années, les dégâts liés à des inondations ont pour un tiers d’entre eux été recensés à Schwytz, suivi par la Thurgovie, Lucerne, Soleure et l’Argovie. En revanche, les cantons de Vaud, d’Uri, de Nidwald, des Grisons et de Bâle-Ville ont été la plupart du temps épargnés par les inondations sur cette même période.

S’agissant des dommages dus à la foudre, le Tessin se démarque nettement. Il en a enregistré six fois plus que le reste de la Suisse cette dernière décennie. AXA reçoit chaque année plusieurs centaines de déclarations de sinistres de ce type dans le canton. Le risque y était même plus de 30 fois supérieur à celui de Bâle-Ville, de Nidwald et de Vaud. La raison? Quand l’air chaud et humide en provenance de la Méditerranée rencontre la chaîne des Alpes, les courants forment des nuages très chargés en électricité, explique l’assurance.