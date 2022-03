Fribourg : Grêle et pluie: plus de 80 millions de francs de dégâts sur les bâtiments

L’ECAB tire un bilan très négatif de l’année dernière. Malgré tout, les primes ne monteront pas en 2022.

L’année 2021 a été particulièrement lourde pour l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) du canton de Fribourg. Elle se solde avec une perte de 10 millions de francs, notamment à cause des orages de grêle et les importantes précipitations de l’été , qui ont généré plus de 80 millions de dégâts. Malgré tout, les primes resteront inchangées en 2022, grâce au système de réassurance et aux réserves.

Au 31 décembre, l’ECAB enregistrait 414 sinistres feu (330 en 2020) et 9807 sinistres éléments naturels (2276 en 2020). Au total, cela représente quatre fois plus de sinistres. Les dégâts liés aux incendies se montent à 11,4 millions et les conséquences des éléments naturels à 81,5 millions. Concernant la grêle, c’est le district de la Gruyère, notamment la région bulloise, qui a été le plus touché, avec 6000 sinistres, alors que les districts de la Broye (1’000) et du Lac (450) devaient faire face également à la montée des eaux des Lacs de Neuchâtel et de Morat après les fortes précipitations de cet été.