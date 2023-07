Grêle: vignobles abîmés mais fruits et légumes dévastés

Lecteur reporter

«On va clairement manquer de fruits suisses cette année, le Valais étant le premier producteur du pays. Le plus gros problème, c’est l’ampleur exceptionnelle de cet orage. D’ordinaire, la grêle tombe de manière très localisée. Mais, lundi, c’est presque toute la plaine du Rhône, d’Évionnaz à Sion, qui a été touchée», explique Olivier Borgeat, secrétaire général de l’Interprofession des fruits et légumes du Valais. Pour l’heure, les dégâts ne peuvent être chiffrés, mais ils sont «conséquents», rapporte-t-il. «Certains agriculteurs ont été très fortement impactés. Il se peut même que quelques-uns aient perdu l’entier de leur production. Et ce, en à peine dix minutes. Psychologiquement, c’est très dur», ajoute le secrétaire général.

Les abricots ainsi que les fruits à pépins, comme les pommes et les poires, ont été spécialement victimes des grêlons, qui étaient de la taille d’une balle de golf. «On est en pleine période de récoltes. Les volumes n’étaient déjà pas terribles, mais au moins la qualité s’annonçait excellente. On verra ces prochains jours ce qui pourra être sauvé. Déjà qu’avec l’incendie de Vétroz, on n’a pas pu récolter pendant quatre jours et, maintenant, avec cet orage, plus rien ne va. Le métier d’agriculteur devient très compliqué. Entre le gel, la sécheresse ou la grêle, chaque année on a quelque chose qui vient s’ajouter», déplore Olivier Borgeat.

Altitude et sens de la vigne

Désigné «Rookie de l’année 2022» par Gault & Millau, le vigneron Nicolas Jacquier s’est pour sa part empressé de faire le tour de ses parcelles entre lundi soir et mardi matin. «Toutes mes vignes sont touchées, mais à des degrés très différents. Par exemple, les dégâts sont plus importants à Ardon qu’à Savièse. En marge de la différence d’altitude, le sens des lignes de vigne a aussi joué un rôle. Le vent ayant soufflé d’est en ouest, celles plantées dans ce sens-là ont été relativement épargnées, alors que les autres, dans le sens nord-sud, sont davantage endommagées. Globalement, mes pertes devraient se situer entre 15% et 20%», explique le patron de la cave de Bovanche.

Pour David Héritier, directeur des Celliers de Sion, le constat est similaire: «On aura davantage de certitudes quand tout aura séché. Mais les pertes s’annoncent d’au moins 10% à 15% du volume. C’est dommage, on partait sur une belle année». Lui aussi confirme que les vignes sont inéquitablement affectées. «À Sierre, il n’y a pas de dégâts. À Sion et à Savièse, un peu. En revanche, à Leytron ou Fully, c’est conséquent.»