Grellingen (BL): Carambolages dans un tunnel: neuf véhicules, un blessé

Lundi soir, peu avant 18h, un concours de circonstances rare s’est produit dans le tunnel de l’Eggfluh: trois collisions indépendantes se sont produites en l’espace d’une minute. Neuf véhicules ont été impliqués, dont sept si gravement endommagés qu’ils ont dû être évacués par un service de remorquage. Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital, tandis que trois ont dû consulter un médecin. Le tunnel est resté fermé plus de deux heures et demie.