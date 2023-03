Ski freestyle: Gremaud se rate, Ragettli et Bösch blessés

Les mauvaises nouvelles avaient commencé à tomber dès mercredi, dans le camp suisse. Le Grison Andri Ragettli et Fabian Bösch, originaire d’Argovie, deux favoris potentiels pour la dernière compétition de la saison, se sont blessés cette semaine. Le premier s'est fracturé une côte à l'entraînement mercredi et le second a subi une commotion cérébrale la veille, dans les Grisons. Ils se sont logiquement retirés des qualifications au programme de ce jeudi.

Au final, la Suisse aura quand même un représentant dans la finale des hommes, grâce au Gruérien Valentin Morel, 7e de sa série. Colin Wili (20e), Thierry Wili (24e), Nils Rhyner (26e), Fantin Ciompi (27e) et Kim Gubser (33e) sont quant à eux tous passés à la trappe. Thibault Magnin, l'Hispano-Fribourgeois résident d'Andorre et qui court les couleurs ibériques, n'a pas fait mieux, terminant dernier jeudi.

Le camp suisse sera heureusement représenté par deux éléments. Sarah Höfflin et Giulia Tanno ont pris respectivement le 4e et le 5e rangs de ces manches qualificatives. La Genevoise et la revenante grisonnes n'ont été dominées que par les stars de la discipline Megan Oldham (Can), Tess Ledeux (Fra) et Johanne Killi.