Turquie et Azerbaïdjan boudent le forum des dirigeants européens

L’absence d’Ilham Aliev, président de l’Azerbaïdjan, et celle de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, soutien de Bakou, est un revers pour le forum des dirigeants européens, qui se déroule jeudi, à Grenade, dans le sud de l’Espagne. La situation au Haut-Karabakh ne pourra être abordée avec les protagonistes et la photo de famille de ce troisième sommet de la Communauté politique européenne, qui réunit une cinquantaine de dirigeants, n’aura pas l’éclat espéré.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, bien présent à Grenade, doit y rencontrer le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil européen Charles Michel. Lors du dernier sommet de la CPE, en juin en Moldavie, les quatre dirigeants s’étaient vus en présence d’Ilham Aliev, dans un climat alors déjà très tendu entre Bakou et Erevan. «Il est important de ne jamais abandonner», a souligné Charles Michel, assurant que l’UE était «un médiateur neutre».

Appel de Zelensky

L’objectif de la CPE, imaginée par Emmanuel Macron, est de rassembler beaucoup plus large que l’Union européenne: au-delà des 27 membres du bloc, 20 pays ont été invités pour ce troisième sommet. Derrière cet acronyme, on trouve des pays aux trajectoires radicalement différentes vis-à-vis de l’UE: des candidats déclarés (et impatients) à l’adhésion, des pays qui savent que la porte leur est fermée pour longtemps et le Royaume-Uni, qui a choisi il y a sept ans de quitter l’UE avec fracas.