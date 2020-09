Urgence climatique : Elle donne 150’000 euros à des ONG actives en Afrique

Greta Thunberg, qui a repris l’école, n’oublie pas son combat. Trois associations de défense de l’environnement en Afrique vont recevoir 50’000 euros.

La militante suédoise va verser 150’000 euros à des ONG actives pour soutenir les «personnes sur le front de la crise climatique en Afrique», via sa fondation récemment créée, a-t-elle annoncé mercredi.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’ONG spécialisée dans l’énergie solaire Solar Sister, ainsi que l’ONG de plaidoyer Oil Change International, vont chacune recevoir 50’000 euros.

Fondée en décembre 2019 après que la jeune Suédoise a remporté le prix Right Livelihood doté d’un million de couronnes suédoises (un peu moins de 100’000 euros), la Fondation Greta Thunberg a eu une importante rentrée d’argent cet été.

En juillet, la jeune militante pour le climat a en effet remporté le prix «Gulbenkian pour l’humanité», une récompense portugaise dotée d’un million d’euros. Greta Thunberg avait promis d’en reverser l’intégralité via sa fondation à des associations de défense de l’environnement. La branche brésilienne du mouvement Fridays for Future et la Fondation Stop Ecocide avaient notamment reçu 100’000 euros chacune.