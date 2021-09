Allemagne : Greta et ses comparses mettent la pression sur les candidats

Deux jours avant les législatives, des milliers de défenseurs du climat, menés par Greta Thunberg, comptent manifester dans tout le pays.

Durant la campagne électorale , «les partis politiques n’ont pas pris suffisamment la mesure de la catastrophe» climatique, a fustigé Luisa Neubauer, responsable en Allemagne du mouvement «Fridays for future», dans un entretien à l’AFP.

«Le grand changement ne sera possible que si nous mettons la pression dans la rue (...) si nous défions les partis politiques en disant +maintenant il n’y a plus d’excuses+», a-t-elle ajouté, assurant que ces élections étaient «extrêmement importantes» car elles «fixeront le cours des choses" pour les prochaines décennies.

«Fridays for future», lancé en 2018 et devenu la tribune de la jeune «génération climat», organise vendredi sa 8e «grève» dans plus de 70 pays, avec 470 mobilisations prévues en Allemagne.