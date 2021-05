Alimentation : Greta Thunberg appelle à changer nos habitudes

La jeune militante écologiste Greta Thunberg a appelé samedi à modifier notre façon de consommer, évoquant également la transmission du Covid-19.

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a lancé samedi un appel au changement des habitudes de production et de consommation alimentaires face aux crises et aux menaces auxquelles est confronté le monde. «La crise climatique, la crise écologique et la crise sanitaire sont toutes liées entre elles», a déclaré la jeune femme dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la journée internationale de la biodiversité.