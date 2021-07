Climat : Greta Thunberg attaque les dirigeants des pays riches

Jeudi, lors d’une visioconférence, la jeune Suédoise Greta Thunberg a estimé que les pays riches ne prenaient pas assez soin de la planète.

La militante suédoise Greta Thunberg s’est livrée jeudi à une nouvelle charge virulente contre les dirigeants et entreprises des pays riches, les accusant de «jouer un rôle» et d’exploiter la crise climatique à des fins mercantiles.

«Peut-être que cela vous aide à dormir la nuit», mais tandis que «vous vous posez en sauveurs», «l’écart entre la rhétorique et la réalité ne cesse de se creuser» et «devient impossible à ignorer» devant les «événements climatiques extrêmes qui font rage», a déploré la jeune Suédoise de 18 ans.

«Des mots vides»

Et de fustiger «des mots vides», des objectifs de neutralité carbone «bourrés de lacunes» et «manipulant» les données: «les émissions des marchandises importées, des transports aérien et maritime» sont par exemple ignorées, a-t-elle dit, évoquant aussi de «fantaisistes» moyens pour y parvenir.