Italie : Greta Thunberg dénonce 30 ans de «bla bla» sur le climat

Quatre cents jeunes du monde entier sont réunis à Milan par l’ONU, à un mois de la cruciale conférence climat COP26.

«C’est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots. Des mots qui sonnent bien mais qui n’ont mené à aucune action, nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses», a-t-elle ajouté.

«Bien sûr nous avons besoin d’un dialogue constructif mais ils ont maintenant eu 30 années de bla bla et où cela nous a-t-il menés?», a encore déclaré la militante, qualifiant l’absence d’action «délibérée» des dirigeants mondiaux de «trahison des générations actuelles et futures».

Réchauffement «catastrophique»

«Ils invitent des jeunes triés sur le volet à des réunions comme celle-ci et ils prétendent nous écouter, mais ce n’est pas le cas, ils ne nous écoutent pas, ils ne l’ont jamais fait», a estimé Greta Thunberg, à la tribune devant les organisateurs de l’événement. «Mais on peut changer les choses», a-t-elle plaidé.

«Nous ne pouvons plus laisser les gens au pouvoir décider ce qui est politiquement possible ou non, nous ne pouvons plus laisser les gens au pouvoir décider ce qu’est l’espoir. L’espoir ce n’est pas du bla bla, l’espoir c’est dire la vérité, l’espoir c’est agir, l’espoir vient toujours du peuple», a lancé la jeune fille.