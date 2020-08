JMP Greta 20.08.2020 à 09:30

Et elle? Va-t’elle d’auto-punir pour tous ses voyages? Et ne me dites pas que ses déplacements sont écologiques: rapatrier le bateau qui l’a amenée aux USA par les airs c’est pas vraiment ce que je considère comme « vert »! Faites ce que je dis pas ce que je fais...bref elle me porte sérieusement sur les nerfs! Je ne l’ai pas attendue pour consommer de saison et local par exemple.