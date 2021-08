Suède : Greta Thunberg en Une de «Vogue»

La jeune activiste a été choisie pour faire la couverture du premier numéro de l’édition scandinave du magazine. Elle en a profité pour critiquer l’industrie de la mode.

Pour lancer son édition scandinave, «Vogue» a évidemment choisi une personnalité originaire de l’un des trois pays formant la région. Et si le choix de la rédaction s’est porté sur la Suédoise Greta Thunberg , 18 ans, c’est pour une raison très simple. «Compte tenu de notre amour de la nature, nous ne pouvions pas penser à quelqu’un de plus approprié», est-il écrit dans l’article consacré à l’activiste du climat .

Greta, qui a partagé la photo de Une sur laquelle on la voit dans une forêt en train de caresser un cheval sur Twitter, a profité de la sortie du magazine pour critiquer l’industrie de la mode et notamment la fast fashion, qu’elle accuse d’être «un énorme contributeur à l’urgence climatique et écologique, sans compter son impact sur les travailleurs et les communautés qui sont exploités dans le monde pour que quelques-uns puissent profiter de la fast fashion». Selon elle, les campagnes de publicité dans lesquelles les marques investissent pour montrer qu’elles sont plus durables ou plus éthiques ne sont que de l’écoblanchiment.