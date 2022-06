Greta Thunberg, invitée surprise au Glastonbury

Royaume-Uni : Greta Thunberg, invitée surprise du festival Glastonbury

La militante suédoise a dénoncé, sur la grande scène de l’événement, l’inaction des dirigeants du monde face au réchauffement climatique.

Greta Thunberg, qui a échappé il y a peu à un accident avec un célèbre acteur, a volé la vedette aux musiciens le samedi 25 juin 2022 à Glastonbury. La Suédoise de 19 ans est montée sur la scène Pyramide, la plus grande scène de l’événement, en fin d’après-midi, entre les concerts d’AJ Tracey et de Haim. Elle a pris la parole durant une dizaine de minutes devant des dizaines de milliers de spectateurs, après avoir été présentée par Emily Eavis, coorganisatrice, comme «l’oratrice la plus inspirante de cette génération».