Norvège : Greta Thunberg prend la défense des familles éleveuses de rennes

«Une transition climatique qui viole les droits de l’homme n’est pas une transition climatique digne de ce nom et on doit donc se dresser contre les violations des droits de l’homme qui se produisent ici», a-t-elle dit au micro de la chaîne TV2. Les militants protestent contre le maintien en exploitation d’éoliennes dans la région de Fosen, dans l’ouest de la Norvège. Ce, plus de 500 jours après une décision retentissante de la Cour suprême norvégienne qui avait conclu que le projet bafouait le droit de familles samies à pratiquer leur culture, à savoir l’élevage de rennes.

Dans leur verdict rendu en octobre 2021, les onze magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays avaient à l’unanimité jugé invalides les autorisations d’expropriation et d’exploitation accordées pour la construction des 151 turbines, mais ils n’avaient en revanche rien dit sur le sort à leur accorder. «Si nos droits fondamentaux ne sont pas respectés, alors je ne sais pas dans quel État on doit avoir confiance», a protesté Ella Marie Haetta Isaksen, musicienne et militante samie, auprès de TV2.