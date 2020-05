Coronavirus

Greta Thunberg se joint à la lutte contre la pandémie

La jeune Suédoise a fait un don d'environ 100'000 francs à l'Unicef pour l'aider à protéger les enfants qui seront tous victimes de la crise.

«Comme la crise du climat, la pandémie de coronavirus est une crise pour les droits des enfants», estime Greta Thunberg, 17 ans, citée dans le communiqué. «Elle affectera tous les enfants, maintenant et sur le long terme, et les groupes vulnérables seront les plus touchés».