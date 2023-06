Greta Thunberg va manifester à Bâle

Ce samedi, les organisateurs du Forum des Peuples pour la justice climatique et la régulation financière organisent à Bâle une manifestation contre le financement des combustibles fossiles. Et une invitée internationale est attendue dans leurs rangs. Greta Thunberg , l’activiste suédoise pour le climat, a annoncé vendredi sur Twitter (voir ci-dessous) qu’elle y participerait.

Baptisée, «Peoples Parade», la manifestation doit démarrer à 13 h 30 près de la Kaserne de Bâle et ensuite traverser la ville. Sa clôture est prévue aux alentours de 16 h 30 devant la Banque des règlements internationaux (BRI). Pour les organisateurs, cette manifestation est le point d’orgue de leur Forum qui se tient depuis jeudi à Bâle. Ils exigent notamment que les banques cessent de financer les énergies fossiles.

Pour information, selon la Banque nationale, la BRI agit en tant que promoteur de la coopération dans les domaines monétaire et financier et en tant que banque et forum pour les banques centrales.