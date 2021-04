Qui est le plus grand athlète de tous les temps? Le site «The Score» a tenté de trouver la réponse.

À travers un sondage réalisé la semaine dernière sur son site internet et sur ses différentes plateformes numérique, le média américain a donné la parole à des milliers d’internautes pour déterminer le «GOAT of GOATS», autrement dit le plus grand athlète de tous les temps.