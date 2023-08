Hollywood: Dialogue de sourds entre studios et scénaristes

Une réunion, mardi, entre scénaristes en grève et grands patrons de studios n’a débouché sur aucune avancée. Pour les premiers, «ce n’était pas une réunion pour parvenir à un accord».

Grève à Hollywood : Dialogue de sourds entre patrons de studios et scénaristes

Pour le syndicat des plumes de l’industrie, la WGA, la contre-offre des studios est insuffisante face aux «menaces existentielles» qui pèsent sur l’industrie. Getty Images via AFP

Une réunion, mardi soir, entre les scénaristes en grève à Hollywood et les grands patrons de Disney, Universal, Warner Bros. et Netflix s’est soldée par un nouveau dialogue de sourds pour ce secteur, paralysé par un mouvement social historique, a annoncé le syndicat des plumes de l’industrie (WGA).

Après trois mois de silence radio et l’entrée en grève des acteurs, mi-juillet, scénaristes et studios ont repris les négociations début août. Mais malgré une nouvelle offre du patronat pour améliorer rémunérations et conditions de travail, ainsi qu’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle, les pourparlers sont toujours dans l’impasse.

«Pour nous faire céder»

La rencontre de mardi soir était «un sermon sur la qualité de leur seule et unique contre-offre, a dénoncé la WGA. Ce n’était pas une réunion pour parvenir à un accord. C’était une réunion pour nous faire céder.» La présence des grands patrons Bob Iger (Disney), Donna Langley (Universal Pictures), Ted Sarandos (Netflix) et David Zaslav (Warner Bros.) n’a pas suffi à réinstaurer un dialogue de qualité.

Hollywood n’avait plus connu une grève simultanée des acteurs et des scénaristes depuis 1960. Ce double mouvement social coûte des millions de dollars chaque jour au secteur. Mais, pour la WGA, la contre-offre des studios est pleine de «lacunes», d’«omissions», et est insuffisante face aux «menaces existentielles» qui pèsent sur l’industrie.

«Nous sommes arrivés à la table des négociations avec une offre qui répond aux préoccupations prioritaires exprimées par les scénaristes», a, pour sa part, estimé Carol Lombardini, présidente de l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente le patronat. «Nous sommes profondément déterminés à mettre fin à la grève et nous espérons que la WGA travaillera dans le même sens.»

Streaming et intelligence artificielle, facteurs clés

L’AMPTP a dévoilé les éléments de sa nouvelle offre à la presse. Studios et plateformes proposent notamment d’augmenter le salaire minimum des scénaristes de 13% en l’espace de trois ans et de partager avec le syndicat les heures de visionnage des programmes diffusés en streaming. Des chiffres d’audience jusqu’ici confidentiels.

Le partage des revenus liés au streaming reste le nerf de la guerre: tout comme les acteurs, les scénaristes veulent pouvoir gagner beaucoup plus lorsqu’un de leurs films ou séries cartonne sur une plateforme, au lieu de recevoir un paiement forfaitaire, quelle que soit la popularité du programme. Mais les studios proposent uniquement de restructurer ce système de rémunérations «dans le futur».

En matière d’intelligence artificielle, ils proposent au scénariste de pouvoir retravailler des scripts initialement générés par une IA, tout en étant considéré comme l’unique auteur de ce travail, et donc sans être moins rémunéré. En revanche ils restent muets sur la possibilité d’entraîner une IA à partir de scripts existants, une ligne rouge pour la WGA.