Grève à Hollywood: Les scénaristes entérinent l’accord avec les studios

Les acteurs toujours mobilisés

Si les scénaristes sont de retour au travail, quelque 160’000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, qui avaient rejoint la grève en juillet, n’ont toujours pas d’accord avec les studios.

Les pourparlers entre les acteurs grévistes du grand syndicat SAG-AFTRA et les patrons de studios de Hollywood ont commencé la semaine dernière et devaient reprendre lundi. Mais les revendications salariales portées par le SAG-AFTRA, de même que la demande de garanties face à l’IA, vont plus loin que celles de leurs collègues scénaristes. Les acteurs craignent que l’IA ne soit utilisée pour cloner leur voix et leur image, sans leur consentement et sans rémunération.