La grève de Hollywood fait souffrir les commerçants de Californie

Dans son pressing juste à côté des studios Warner Bros et Disney, Tom Malian désespère face au manège roulant sur lequel il suspend chemises, vestes et pantalons: après plus de trois mois de grève de Hollywood, deux tiers des emplacements restent vacants. L’arrêt quasi-total des tournages de films et séries provoqué par le mouvement social des scénaristes, commencé il y a exactement 100 jours et rejoint mi-juillet par les acteurs, a vidé bureaux et plateaux des quartiers alentour à Burbank, en banlieue de Los Angeles. «Si personne n’est au bureau, aucun vêtement n’entre (chez nous), c’est aussi simple que cela», soupire ce commerçant de 56 ans, qui réalise 70% de son chiffre d’affaires grâce aux employés des studios.