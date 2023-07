Grève d’EasyJet au Portugal: une seule liaison touchée à Genève

Cointrin est relativement peu impacté par la grève des employés d’EasyJet au Portugal. Pour l’instant, seule la liaison Genève-Porto de 16h05 a dû être annulée, indique la « Tribune de Genève ». Le mouvement social a débuté vendredi et est prévu jusqu’à mardi. Le personnel de cabine réclame des hausses de salaire. Le gouvernement portugais a instauré un service minimum pour maintenir une partie des vols.

La compagnie low-cost dit faire tout son possible pour atténuer l’impact de la grève sur ses clients et les tenir informés des options, comme une nouvelle réservation gratuite ou un remboursement. Elle recommande aux voyageurs à destination et au départ du Portugal de vérifier le statut de leur vol sur son application ou son site web.