Genève: Grève des bus un jour de plus et chaos en vue

Il a joué le jeu, mais au final, il en a gros sur le cœur. Un des quelques chauffeurs TPG qui a accepté de conduire un bus en dépit de la grève raconte une matinée contrastée. «J'aime mon métier et je me suis porté volontaire pour assurer un service minimum. Tôt ce matin, je me suis rendu avec ma voiture sur l'un des sites décidés par la direction pour récupérer un bus déplacé mardi soir et stationné en périphérie urbaine, raconte l'employé, qui a souhaité rester anonyme. J'ai effectué le tournus maximum autorisé (5 heures). Mais là, il n'y avait personne pour me relever. Finalement, après un échange téléphonique avec la centrale, j'ai laissé mon véhicule à un arrêt TPG, dans la rue, avec des cales aux roues. Franchement, j'ai les boules. L'organisation était nulle, la direction n'a pas assumé le suivi du service minimum et, en plus, certains collègues qui savent que j'ai roulé ce matin m'envoient des flèches, ils m'ont fait sentir que je les avais laissés tomber, selon eux. Je suis dans une mauvaise posture. Je regrette de m'être porté volontaire. Tous ceux qui ont fait comme moi et avec qui j'ai discuté sont mécontents.»