Grève des femmes: Ces 3 actions luttent pour l’égalité des genres

À l’occasion de la grève féministe du 14 juin, voici trois actualités traitant de l’égalité des genres à ne pas manquer.

Une appli pour soulager la charge mentale des femmes

Une application pour mieux répartir les tâches domestiques au sein du couple: c’est le projet développé par le gouvernement espagnol. Cette application, dont le nom n’a pas encore été révélé, a été imaginée par le ministère chargé de l’égalité et devrait voir le jour dans les semaines à venir.

Chaque personne du foyer pourra y inscrire les tâches ménagères effectuées au quotidien. Les actions immatérielles, telles que la planification ou l’élaboration d’une liste de courses, par exemple, sont aussi prises en compte. Grâce à différents outils statistiques, il sera possible de vérifier si le partage des tâches est équilibré ou pas.

Bien que cette application puisse être utilisée au sein de tous les foyers, elle a surtout été pensée pour les couples hétéros, là où les disparités entre les hommes et les femmes sont les plus grandes. Selon une étude menée par le gouvernement national de la statistique espagnol en décembre 2022, 45,9% des femmes se chargent de la majorité des tâches domestiques contre 14,9% des hommes. En Suisse, l’écart est encore plus important avec 60% de femmes assumant la majeure partie des tâches ménagères contre seulement 6% des hommes, selon l’Office fédéral de la statistique.

Six critères pour un porno éthique

Manque de diversité, image dégradée de la femme, violences et culture du viol: le porno actuel est problématique à plusieurs niveaux. Convaincu qu’une alternative éthique peut exister, Alan McKee, professeur à l’Université de Sydney et spécialiste de la pornographie, a réuni un panel de chercheurs interdisciplinaires pour établir les six critères d’un porno éthique. Les résultats ont été publiés dans la revue «International Journal of Sexual Health» en début d’année.

Des pratiques sexuelles variées

Une meilleure représentation des différents types de corps, de genres et de couleurs de peau

La négociation du consentement à l’écran

Une production éthique

Une focalisation sur le plaisir de tous les participants

Une représentation d’une sexualité sans risque

D’autres façons de consommer le porno ont aussi éclos. Plus inclusifs, moins dégradants et davantage axés sur le consentement, les podcasts érotiques, par exemple, séduisent de plus en plus.

Un hashtag pour crier sa colère