Genève – «Grève des lits» à l’hôpital cantonal

Pressions dénoncées

Par conséquent, un bras de fer s’est engagé. Les agentes ont entamé depuis mars une «grève des lits» à la demande du syndicat. «S’en occuper n’était pas dans leur cahier des charges, mais il leur était demandé de le faire», a précisé David Andenmatten. Dès lors, c’est bien le pool lits qui s’est chargé pendant ce laps de temps de ce travail. Cela n’a pas été sans tensions au sein de la division, a témoigné Léa*. «Les collègues n’étaient pas toutes d’accord sur ce qu’il fallait faire.» Deux agentes ont indiqué lundi avoir subi des pressions de la hiérarchie. «On nous a fait comprendre que si on n’était pas contentes, on pouvait partir, a raconté Samia*. Mais sans diplôme, je ne trouverai pas d’autre travail. Je n’en dors plus, j’ai la boule au ventre le matin.»