Avec la grève, les TPG tablent un service minimum à 25%

Genève : Grève des TPG: «au mieux une course sur quatre réalisée»

«Nous tablons au mieux sur la réalisation en moyenne d’une course sur quatre mercredi.» Tels sont les mots de François Mutter, le porte-parole des TPG, dont deux syndicats se sont prononcés pour une grève, le 12 octobre. Ce mouvement social «compliquera très fortement la mission de l’opérateur ce jour-là», indique la régie publique. Elle recommande à sa clientèle d’utiliser d’autres modes de transport, dont le Léman Express, ou d’avoir recours au télétravail.

Cortège syndical en ville

Le trafic des bus et des trams sera par ailleurs fortement perturbé de 15h à 19h au centre-ville, en raison de la manifestation de la fonction publique, qui elle aussi fera grève ce mercredi . Le site tpg.ch ainsi que l’application tpgPreview offrira une information en temps réel sur la situation. Les usagers sont invités à se renseigner via ces canaux avant de planifier un déplacement.

Les employés représentés par le SEV et Transfair réclament une indexation de 1,2% et une prime de 500 francs. La direction des TPG, elle, n’entend leur accorder que 0,6% d’indexation et une prime de 400 francs.