Genève: Grève des TPG levée, les bus vont reprendre la route

Chauffeurs, mécaniciens et autres techniciens ont obtenu une indexation de 1,2% de leur salaire, comme ils le demandaient, alors que la régie proposait une hausse moitié moins importante. Mais l’augmentation sera versée à des échéances différentes, contrairement à ce que réclamaient initialement les collaborateurs et les syndicats. «En clair, entre septembre et décembre, les rémunérations seront valorisées de 0,6% tandis que l'indexation pleine ne sera appliquée qu’à partir du 1er janvier 2023, résume Olivier Hählen, responsable de la région Ouest au syndicat transfair. Il aurait été très difficile d’obtenir davantage, raison pour laquelle nous avons accepté ce calendrier. L’important, c’est qu’à long terme, l’augmentation est acquise.» Le personnel s’est par contre contenté de la prime unique de 400 francs proposée par la direction, au lieu des 500 fr. exigés par les collaborateurs.