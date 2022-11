Grève des trains et des maçons: lundi noir pour la mobilité à Genève

Haute-Savoie (F)/Genève : Grève des trains, grève des maçons: lundi, ça va coincer

Lundi promet d’être un jour terrible pour la mobilité à Genève et dans sa région. Non seulement les métiers de la construction, en grève, défileront toute la journée au centre-ville. Mais les cheminots haut-savoyards ont prévu de durcir leur grève débutée le 18 octobre, ne parvenant pas à obtenir, pour l’heure, la prime à la vie chère de 300 euros qu’ils réclament. Ils ont donc décidé de monter un piquet de grève à la gare d’Annemasse, rapporte «Le Dauphiné libéré». Autrement dit, alors que circuler en voiture à Genève sera quasiment impossible et que les TPG prévoient retards et annulations de trajets, l’alternative du Léman express, recommandée vendredi par la régie publique, prend du plomb dans l’aile, du moins pour les travailleurs frontaliers.