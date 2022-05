Genève: Grève et colère des taxis face aux futurs tarifs à l’aéroport

Pas de taxis, ce matin, devant les arrivées de l’aéroport, mais des chauffeurs en colère. dra

«Pour l’image de Genève et de son aéroport, ce n’est pas terrible», soupire un homme d’affaires américain, les yeux rivés sur son portable pour trouver un taxi. À la sortie des arrivées, c’était le désert ce mardi matin: pas un véhicule en vue. Les chauffeurs indépendants ont en effet débrayé pour protester contre le projet de l’Etat de fixer des tarifs uniques pour relier Cointrin à la cité de Calvin.

«Ce système existe un peu partout dans le monde, je trouve ça plutôt bien. La grève, là, c’est chiant», râle un Genevois de retour sur ses terres. Informé d’un possible mouvement d’humeur, Genève Aéroport avait mis sur pied un dispositif d’accueil des voyageurs. «Ils étaient un peu stressés par l’absence de taxis, on a essayé de les calmer et au final, ça a été, d’après une agente aéroportuaire. Nous les avons dirigés vers la gare et les arrêts de bus.»

Pertes financières en vue?

Les chauffeurs en grève étaient pourtant présents «mais pour prendre des personnes âgées ou handicapées, c’est tout!» Pas question d’en faire plus: la colère gronde. «Le principe des tarifs fixes, c’est un piège à cons pour des indépendants comme nous», a lâché José Goncalves. Outre un possible manque à gagner, son collègue Gilles Golliet a dénoncé «l’incohérence» du projet. «L’Etat veut créer des zones tarifaires juste pour la ville, ça désavantage les clients qui habitent ailleurs dans le canton et c’est ultra-compliqué. Ça n’a pas de sens. À la limite, s’il y avait une concession aéroportuaire pour les taxis, mais non. On n‘est de toute façon pas demandeur.»

Alors que les discussions sont en cours avec l’Etat, les protestataires réclament un rendez-vous à la conseillère d’Etat chargée de l’économie, Fabienne Fischer: «Il faut agir maintenant, sinon, ce sera trop tard». Critiqués pour leurs tarifs actuels, plusieurs conducteurs ont aussi taclé la concurrence. «Regardez les prix affichés ce matin par certains, beaucoup plus chers que nous!» Profitant de la situation, Uber proposait ainsi des courses vers le centre-ville… à plus de 170 francs!

De 20 à 30 fr. pour aller en ville Le principe de forfaits depuis l’aéroport est inscrit dans la loi sur les taxis, adoptée fin janvier 2022 par le Grand Conseil. Trois zones en ville, avec chacune un prix fixe, ont été proposées par l’Etat. La zone A couvre en gros le secteur entre Cointrin et le Petit-Saconnex. Coût du trajet: 20 francs. La zone B, à 25 fr., est constituée de la rive droite, avec la gare et les bords du lac, notamment. La zone C comprend une grande partie de la rive gauche, en ville. Le tarif serait de 30 fr. pour aller aux Eaux-Vives, par exemple. La loi sur les taxis a été attaquée par un référendum. Mais celui-ci a fait un flop, avec seulement 54 signatures récoltées.

Taxis pas unis

La profession est cependant divisée sur ce dossier. Selon Cédric Bouchard, directeur de la centrale Taxiphone, qui regroupe la moitié des véhicules du canton, le timing est mauvais: «Nous sommes contre ce mouvement déclenché alors que des négociations sont en cours avec le Département de l’économie, lequel a bien précisé que les prix étaient indicatifs. Et puis, pénaliser les voyageurs après la période Covid que nous venons de vivre, c’est scandaleux.» Pour ne «pas provoquer les autres chauffeurs», l’entreprise a tout de même suspendu ses prises en charge à Cointrin, «sauf les commandes faites à l’avance et les trajets avec nos partenaires».

Sur le fond, Taxiphone n’est pas opposé à un système de tarifs fixes. La centrale prône cependant des montants plus élevés de 8 à 10 francs que ceux proposés par l’Etat. «Pour la zone A , on parle de 20 francs: ce n’est même pas le salaire horaire minimal en vigueur à Genève», dénonce Cédric Bouchard. Ce dernier souhaite aussi des prix adaptés aux horaires de nuit et des week-ends.

Pour l’heure, les chauffeurs indépendants n’ont pas défini la durée de leur grève: «On ne bougera pas tant que la conseillère d’Etat ne nous aura pas reçus».