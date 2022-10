Grève et parloirs supprimés en prison: «les enfants ne doivent pas payer»

«Nos enfants ne doivent pas payer!» Ce lundi, sept mères de bambins dont les pères sont détenus à Champ-Dollon ont intitulé de la sorte une lettre ouverte à la direction de la prison. Elles protestaient contre la suppression des parloirs familiaux mercredi 12 octobre en raison de la grève de la fonction publique, et donc d’une partie des gardiens. «On ne nous a proposé aucune solution, explique l’une d’elle. Une incarcération, c’est déjà une situation délicate, mais là, on touche à des enfants. Or, l’Etat compte sur les familles pour la réinsertion et tous les pédo-psys insistent sur l’importance de la régularité des relations entre le père et les enfants. Lors des grèves, il y a des services minimums: pour nous, adultes, passe encore, mais le droit d’un enfant à voir son père doit faire partie du service minimum.»