France : Grève massive dans l’éducation pour protester contre les protocoles Covid

Selon le premier syndicat du primaire, 75% des profs ont débrayé jeudi et une école sur deux est fermée. La grogne fait suite à la valse des mesures sanitaires dans les établissements scolaires.

«Ras-le-bol»: les enseignants et autres personnels de l’Éducation nationale, exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, participent à une grève massive jeudi, avec la moitié des écoles fermées selon le premier syndicat du primaire.

Près de 38,5% des enseignants sont en grève dans les écoles maternelles et élémentaires, selon le ministère de l’Éducation, tandis que le SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 75% de grévistes. Une école primaire sur deux est fermée, selon le SNUipp-FSU.

Des inspecteurs de l’Éducation nationale suivent le mouvement

Dans les collèges et lycées, 23,7% des enseignants sont mobilisés, selon le ministère, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, annonce 62% de grévistes. «La grève est majoritaire et témoigne d’une forte colère dans la communauté éducative», souligne ce syndicat.