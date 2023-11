Grève nationale en Italie pour protester contre le budget 2024

Des milliers d’employés du secteur public et des transports participaient vendredi en Italie à un mouvement de grève, protestant, à l’appel des syndicats, contre le budget 2024 préparé par le gouvernement ultraconservateur de Giorgia Meloni. Mme Meloni et son gouvernement sont accusés par les grévistes d’utiliser les maigres ressources disponibles dans le budget 2024 pour aller à la chasse aux votes, en vue des élections européennes de l’année prochaine, le tout au détriment des travailleurs et des retraités. «Meloni, le peuple a faim», affirme une bannière tenue par des manifestants rassemblés sur la Piazza del Popolo, dans le centre de Rome, tandis que des milliers de personnes marchaient dans les rues de Gênes et de Milan.