Léman Express : Grève nationale prévue mercredi à la SNCF

Un mouvement social est annoncé dès mardi à 19h. Le trafic sur le réseau lémanique sera impacté, mais les trains aux heures de pointe devraient circuler normalement.

Les pendulaires qui empruntent au quotidien les trains du Léman Express doivent s’attendre à des perturbations ce mercredi. En cause, un mouvement social national à la SNCF, qui doit débuter mardi à 19h et prendre fin jeudi à 8h. Mais, «grâce à la mobilisation des équipes», son impact sur le réseau lémanique sera limité, souligne un communiqué. En effet, excepté entre 10h et 15h mercredi, puis dès 20h, les trains devraient circuler selon l’horaire.

Malgré ce plan d’action, d’autres perturbations pourraient subvenir et il est recommandé aux passagers qui le peuvent d’annuler ou de reporter les déplacements prévus mercredi et, pour les pendulaires, de privilégier le télétravail dans la mesure du possible. Par ailleurs, il est aussi demandé aux usagers de s’informer de l’état du trafic sur le site du Léman Express et de consulter les horaires en ligne.